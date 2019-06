Proyecto de ley busca fortalecer medidas contra barras bravas

El proyecto de ley presentado por el senador Fernando Nicolás Araujo, plantea medidas para que las autoridades tomen acciones contra los protagonistas de hechos violentos en el marco de la fiesta del fútbol y contempla la obligatoriedad de un sistema biométrico para las barras bravas.

Sobre esto Araujo afirmó: “No podemos seguir permitiendo que haya más muertos por vestir una camiseta de un equipo, más golpizas por ser de una barra y no de otra, en el país no debe haber ni una Maryuris Correa más, cero tolerancia con los delincuentes, pero también hago un llamado a no satanizar a los barristas que juiciosamente están organizados y conocen del respeto a la diferencia”.

La iniciativa también propone estímulos para que las entidades territoriales y los clubes deportivos, que sean dueños de estadios, realicen inversiones que mejoren las condiciones de seguridad para sus asistentes además de programas que fomenten la productividad de las barras.