Luz del Mundo, iglesia mexicana en problemas por acusaciones de violación

En medio de una gran polémica se encuentra la iglesia de origen mexicano llamada “La Luz del Mundo”, cuyo fundador, Naasón Joaquín García, fue detenido en California acusado de violar a menores de edad y de difundir pornografía infantil.

Los delitos habrían sido cometidos entre 2015 y 2018 cuando dirigía la organización religiosa que tiene sede en México, pero que según sus fundadores, cuenta con cerca de un millón de seguidores en todo el mundo.

En el caso también son acusadas otras cuatro mujeres, quienes al parecer obligaban a las víctimas a “practicar actos sexuales” según informó la policía. Estas les decían a las menores que si no cumplían con los deseos de García, a quien llamaban el ‘apstol’, entonces “se estaban oponiendo a Dios”. También tenían funciones de conseguir a las menores y mostrar los catálogos al mexicano.

La iglesia, de inmediato rechazó las acusaciones a través de un comunicado diciendo que se trata de un ataque contra su institución.

Además uno de sus portavoces, David Correa, habló con la agencia EFE. "Estamos seguros que es un embate por parte de algún detractor ante el visible crecimiento que ha tenido la institución", señaló.

Los seguidores de “La luz del Mundo” niegan que ese tipo de abusos ocurran dentro de la iglesia y defienden la inocencia de García. Aseguran que se trata de un hecho de calumnia e “intolerancia religiosa” que no tiene fundamentos. Esto mientras llevan a cabo plantones de apoyo en sus diferentes sedes.

En la polémica entró hasta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que tiene la “conciencia tranquila”, pues fue preguntado sobre el uso del Palacio de Bellas Artes el mes pasado para hacer un homenaje a García. Eso está prohibido para eventos religiosos pero al parecer se trató de un concierto.

"No sé yo si se utilizó (Bellas Artes) para hacerle un homenaje. Pero tengo la conciencia tranquila y soy partidario del respeto a la tolerancia", dijo el mandatario, recordando que para ese momento no se tenía conocimiento de las duras acusaciones en su contra.