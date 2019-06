Marrugo y Domínguez, primeros jugadores que saldrán de Millonarios

Luego de la dolorosa eliminación de Millonarios, al caer 1-2 en el estadio El Campín a manos del América de Cali, Christian Marrugo y Juan Guillermo Domínguez anunciaron su salida del club 'Embajador', ambos se lo comunicaron a la prensa al final del encuentro.

Ambos jugadores terminan su contrato en el presente mes de junio.

Marrugo comentó a los medios. "Se acabó mi contrato, a mí no me llamaron a renovar, entonces yo ya no sigo".

🎙 Christian Marrugo sobre su salida de Millonarios: "Se acabó mi contrato, a mí no me llamaron a renovar, entonces yo ya no sigo"https://t.co/eYL49aERo3 pic.twitter.com/ZI0QiaxKlS — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) June 6, 2019

Millonarios no hizo la tarea y no jugará la final de la Liga Águila

Por otro lado, Juan Guillermo Domínguez, campeón en dos oportunidades, Liga y Superliga, con el cuadro azul, agradeció a Millonarios y se despidió del club y sus aficionados.

Por su parte, Jorge Luis Pinto ratificó que seguirá en el cargo: "Estamos aquí al frente, seguimos defendiendo la camiseta", comentó.