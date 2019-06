Velásquez declina nombramiento como superintendente de Vigilancia

Por medio de un comunicado, Olga Lucía Velásquez declinó a su nombramiento como nueva superintendente de vigilancia y seguridad privada. En el documento, Velásquez señaló que desde que recibió el ofrecimiento por parte de Iván Duque, ha sido víctima de matoneo, lo que atenta a su buen nombre.

Entre las razones para negarse al nombramiento, Velásquez afirma que no es ninguna "cuota" de Samuel Moreno y que luego de 8 meses como secretaria de gobierno de Moreno en la alcaldía, no tuvo más contactos con él, por lo que el ofrecimiento no sería producto de recomendación del exalcalde.

Comunicado: LA VERDAD SOBRE EL PALABRERÍO. Sobre la invitación del Presidente @IvanDuque y el hostigamiento al que fui sometida. — Olga Lucía Velásquez (@OlgaLVelasquez) 4 de junio de 2019

En el texto se advierte sobre una posible demanda en caso de que el presidente Duque insista con el nombramiento. La demanda consiste en la malinterpretación del artículo 27 de la ley 1909 y una supuesta inhabilidad.