Querido y polémico, así era Jota Mario Valencia

Jota Mario Valencia, además de ser uno de los presentadores con mayor trayectoria en el país, también se convirtió en uno de los más polémicos, por eso, recordamos algunos de los hechos que marcaron su carrera profesional.

Una de las grandes polémicas fueron las declaraciones que dio acerca del estado de la salud en el que se encontraba su ex compañera de programa en ese tiempo, Jessica Cediel, tras someterse a un aumento de glúteos que puso en riesgo su vida.

Las palabras de Jota Mario tras este hecho se produjeron en medio del programa matutino y dijo: “La mejor cola de plástico”. Este comentario generó muchas reacciones y una fuerte respuesta por parte de Jessica, quien dijo: “No se le puede pedir RESPETO a una persona que no conoce esa palabra y que no tiene corazón, qué tal si supieran quien es él en realidad.”.

Además, el actor Gregorio Pernía se involucró en es este hecho, quien lideró una campaña en contra del presentador alegando que hacía maltrato verbal y lo acusó de utilizar el programa de televisión para insultar e irrespetar el estado de salud de la presentadora.

Tras este suceso, Jota Mario presentó disculpas durante una de las emisiones del programa, aceptando que dicho comentario resultó ofensivo para algunas personas y no midió sus palabras.

Su salida de 'Muy Buenos Días'

El 7 de septiembre de 2018 el presentador subió varios videos en Instagram, en los cuales invitaba a todas las personas a suscribirse a su nuevo canal en YouTube.

Uno de sus vídeos fue muy polémico, pues al final hace una mención a ‘El Desayuno’, programa que remplazó a ‘Muy Buenos Días' en la programación de RCN.

Por otro lado, Consuelo Cepeda, directora del Defensor del Televidente habló sobre estas declaraciones diciendo que “Jota Mario ha hecho un escándalo espectacular y ha dicho que no sabe porque se va. Sí señor, él sabe por qué se va, él sabe que se agotó el proyecto, que la defensora lleva recibiendo como siete u ocho años cartas diciendo que no más. Y por fin se dio el momento, y dice que no sabe por qué”

Ante la sorpresiva noticia, el presentador se refirió al respecto y dijo: "Yo tengo lo suficiente para vivir el resto de mi vida sin contratiempos, siempre y cuando me muera mañana, antes de 'El Desayuno'. dijo Valencia.

Esta publicación dio mucho de qué hablar, pues sirvió para que sus seguidores comenzarán a comentar, y a opinar al respecto.

"Ese Desayuno que programa más chimbo", "Ya lo estoy esperando… No hay nada que ver en las mañanas", “Ese desayuno no me gusta mucho. Donde están los verdaderos presentadores de noticias.”, estos fueron algunos comentarios de los internautas.

Sus supuestas actitudes groseras con la gente

Después de irse del canal RCN, Jota Mario empezó a subir contenido a sus redes sociales, donde muchas personas comenzaron a seguirlo y en varias oportunidades las personas aseguraron que él era una persona grosera con su equipo de trabajo, además, de sus constantes insultos y su actitud prepotente con los demás.

