Van más de 220 accidentes en carreteras del país durante el puente festivo

Según el reporte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, este año se na presentado en las carreteras del país 222 accidentes desde el viernes 31 de Mayo y hasta la mañana del domingo 2 de Junio, el año anterior se presentaron en este mismo periodo de tiempo 278 accidentes.

El número de personas fallecidas en accidentes, entre el viernes y el domingo es de 24 personas y han resultado heridas 278. Las autoridades destacan una reducción del 29% en el número de muertos y del 21% los lesionados.

Hasta la mañana del domingo se registraron 2.448 comparendos de los cuales 326 fueron por no portar licencia de Conducción, 285 por infracciones de motociclistas que no cumplen con normas de conducción y 260 por no tener al día la revisión tecnicomencánica.

Hasta el momento se han movilizado más de 1.830 vehículos por las vías del país