Carapaz: "Nunca quise precipitarme, podía pasar de todo en Verona"

Este domingo, Richard Carapaz se quedó con la edición 102° del Giro de Italia. El ciclista del Movistar conquistó la competición con un tiempo de 90:01:47, 1:05 más que el italiano Vincenzo Nibali y 2:30 más que Primoz Roglic. Convirtiéndose así en el primer ecuatoriano en conquistar el Giro.

Una vez culminada la etapa 21, el nacido en Tulcán se mostró muy emocionado y afirmó: "Nunca quise precipitarme, ayer no podía decir 'Soy el campeón' porque podía pasar de todo y hasta no pasar el último adoquín, no podía festejar". Además agregó "Esto es algo increíble, soy el campeón de una grande del mundo".

