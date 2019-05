“La velocidad es la nueva moneda en los negocios”

En medio de la transformación digital, las empresas están siendo impactadas por la oleada tecnológica, haciendo que tanto los empleados, como las tareas que desarrollan en su diario vivir, sufran un proceso de cambio para apuntar a nuevos desarrollos y una economía que responda a las necesidades del hoy.

“En la actualidad, no hay una empresa que no esté hablando sobre transformación digital. Esto no es una novedad”, afirmó Alejandro Melamed, consultor y speaker internacional en el marco de ‘Think Summit Colombia 2019’, en Riviera Maya, México.

Otro de los conceptos que destacó durante su intervención fue la relación “Human To Human”, entendiéndolas así, como la vía correcta para unirnos de corazón a corazón, más allá del poder que puede ejercer una herramienta tecnológica.

A esto se suma, la educación y la importancia de estar reinventándose, porque el tiempo pasa y los títulos se vuelven obsoletos, obligando desde la academia a ser más propositivos, generando ideas que logren impactar en el ecosistema social.

“Más que el bitcoin, la velocidad es la nueva moneda de los negocios”, afirmó Melamed. Y es clara esta idea, sin dejar de lado que la tecnología debe ser más humana, permitiéndonos acercarnos más como individuos para responder a una necesidad en concreto. Pero, teniendo claro que la inmediatez es el fundamento de esta era.

Gracias a recursos como las redes sociales, hacen que todo vaya dos o tres veces más rápido de lo normal, por la cantidad de información y usuarios conectados.

Finalmente, el papel de los robots, será vital para lo que viene, demarcando otro concepto muy interesante llamado “Co-botización”, que no es más que trabajar de la mano con el robot, complementarse. ¿Será posible lograr esta convivencia?, o al final alguno de los dos tomará partido sobre el otro.