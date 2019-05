Pantalleros "EL PODCAST" Ep. 04. "La respuesta al miedo es un buen madrazo"

En el episodio de hoy habrá lenguaje ofensivo debido a los sustos de Juan Camilo jugando Resident Evil 7 y esto se dió porque los pantalleros hablan del estreno del terrorífico juego Layers Of Fear 2 (1:58) En las noticias nos cuentan todo lo que trae la creación del estudio de cine y televisión de Play Station (Play Station Productions) (9:31) comentan todo del nacimiento de la liga colombiana de videojuegos (14:13) LuisCa nos cuenta como está la remasterización de Assassin's Creed 3 para Nintendo Switch (16:59) Tota habla de su regreso a Max Payne 3 (20:39) JuanCa no suelta el GT Sport, avanza en God Of War para PS4 y estuvo probando el juego Free Fire gratuito para celulares (23:00) Y LuisCa sigue en el pasado con The Last Of Us (25:00) Y leemos tus mensajes y preguntas, si nos escribiste seguro te saludamos en este episodio porque al parecer nadie nos escucha según Tota (25:40) Para leer sus mensajes en el podcast escríbannos en twitter con el #PantallerosELPODCAST o en nuestras cuentas @Pantalleros_ en twitter y @Pantalleros en Instagram. Nuevos episodios todos los jueves a las 3:00pm