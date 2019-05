¡Indignación! Madre graba a su bebé fumando y lo publica en redes

En redes sociales se conoció un video que ha indignado a los cibernautas, en este se ve a la madre poniéndole un cigarrillo a su bebé, de 11 meses. La mujer es quien también ha publicado el video en redes sociales.

Horas después de haber sido publicado y de haber recibido miles de comentarios negativos, la mamá subió un texto dando excusas de este mal comportamiento.

“Antes que nada, quiero pedir perdón por subir un video de mi bebé con un cigarro en la boca. No tiene ninguna gracia y estoy muy arrepentida. Mi hijo siempre echa la mano al tabaco, si ve al padre fumando quiere el cigarro como si fuera comida. Creí que poniéndoselo en la boca le cogería asco. Me equivoqué y estoy súper arrepentida y asustada por todo lo que se está liando. Soy una madre que da la vida por su hijo, y no quiero que se me juzgue por un error que he cometido. Lo siento de corazón. Espero que me perdonen”, mencionó la mujer.