No he sido notificado de investigación alguna: General Nicacio Martínez

A través de un comunicado de prensa, el comandante del Ejército aseguró que no ha sido notificado de una investigación en su contra. Dijo el alto mando “a la fecha de hoy no he sido notificado por ningún despacho judicial de la existencia de alguna investigación”.

Sin embargo, el general Martínez señaló que la investigación de la que habla la Fiscalía se debería a una compulsa de copias que en el año 2014 hizo la Juez Penal Militar a los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, a varios oficiales generales y de insignia.

“La investigación que adelantaba habría sido por hechos ocurridos durante los años 2011 y 2012, en el Batallón de Ingenieros nº4 Pedro Nel Ospina, adscrito a la Cuarta Brigada (…) Reitero mi voluntad de acudir a cualquier llamado que hagan las autoridades con plena confianza y tranquilidad”, agregó el general Martínez.

EL CASO

En poder de la Fiscalía 8 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se encuentra una indagación preliminar en contra de los generales Nicacio Martínez Espinel y Néstor Robinson Vallejo.

Según la Fiscalía, los dos oficiales fueron denunciados por el supuesto desvío de dinero pagado en 2014 por empresas mineras para el traslado y escolta de material explosivo.

Los recursos, de acuerdo con los investigadores, harían parte de la Cuarta Brigada del Ejército y el Batallón Pedro Nel Ospina, destinados al almacenamiento de explosivos, las escoltas de transportes de los mismos y su administración.