Nairo: "En el Tour no puedo salir como un loco desde el inicio"

#EnVivo 📹 @NairoQuinCo 🇨🇴: "En el #Tour no puedo salir como un loco desde el inicio y que después digan 'Nairo no sirve para nada' o 'Nairo nos engañó. Hay que aguantar y si me sobras fuerzas pues atacar" #VamosNairohttps://t.co/jZTHcHRLZw pic.twitter.com/UeWw1dwVAR