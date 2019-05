Plan Nacional de Desarrollo incluye nueve puntos enfocados en la niñez

Políticas públicas e inversión, salud, educación, juego, participación, crianza, protección frente a cualquier tipo de violencia, sistema de responsabilidad penal adolescente y construcción de paz, son los nueve puntos contemplados por el PND (Plan Nacional de Desarrollo), para atender a los más jóvenes en el país.

Ángela Jerez, integrante de Niñez YA, explicó que dentro de los logros que no habían sido contemplados anteriormente, está "La creación de un subsistema para que en los diferentes sectores se den cuenta de lo que está pasando con los niños y puedan emitir unas alertas tempranas en caso de posible violencia; una política de desinstitucionalización, es decir que los niños no crezcan en las instituciones educativas, sino que se ayude a las familias a brindar espacios en el hogar más óptimos para la crianza, y una política penal adolescente que aunque había sido contemplada anteriormente, no se lleva a cabo de forma correcta".

En cuanto a los retos y desafíos, la vocera señaló que "lo primero es llevar del papel a la vida real las propuestas, que lleguen a los planes sectoriales para que se puedan materializar, y lo segundo, es impulsar la política de educación rural, hay muchos colegios en el país sin acueducto, sin luz eléctrica".

A la línea se destinarán $31.245 millones , sin embargo, hay que tener en cuenta que en otros apartados del PND, también hay recursos destinados para la infancia y sus familias