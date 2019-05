Perú y Colombia reclaman apoyo internacional por crisis migratoria

En medio de la visita de Estado del presidente, Iván Duque en Perú y al término de un encuentro bilateral con su homólogo del vecino país, Martín Vizcarra, los mandatarios coincidieron en que la migración masiva de venezolanos es el mayor reto que actualmente está afrontando la región.

Los jefes de Estado señalaron además la falta de una mayor atención a esta problemática desde la comunidad internacional.

El presidente Vizcarra aseguró que esta migración, que está por el orden de los tres millones de personas, “supera largamente cualquier otro proceso migratorio que se haya dado a nivel mundial y, sin embargo, la comunidad internacional no ha ponderado esa circunstancia”.

A su turno el mandatario colombiano advirtió que al país ha llegado más de un millón de migrantes, mientras que en Perú son más de 700 mil.

“Si no hay una recuperación institucional en Venezuela y si no hay una transición que empiece por la salida del dictador, será muy difícil que este fenómeno no se siga incrementando”, consideró.

Aseguran que la única solución a largo plazo es el retorno de la democracia al vecino país de Venezuela.

Durante el encuentro se firmaron además varios acuerdos bilaterales, entre ellos uno para la protección de la Amazonia la lucha contra la minería ilegal.

El presidente Duque afirmó que se plantearon los instrumentos de cooperación en materia de seguridad, “para enfrentar el narcotráfico, para enfrentar la minería ilegal o la extracción ilegal de minerales, dos fenómenos que amenazan nuestras fronteras” y agregó que la región quiere ser una zona “libre de mercurio”.

Entre tanto el su homólogo Vizcarra destacó que, “la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la lucha contra los estragos del cambio climático” estén presentes en la agenda con el Perú y en este sentido hizo también un llamado a la contribución de la comunidad internacional para la protección de la Amazonía.