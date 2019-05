El Podcast resurge como el ave fénix

Desde hace varios años diferentes expertos, estudios y estadísticas han posicionado al video como el rey de los formatos de los contenidos digitales a nivel mundial. El crecimiento exponencial que ha tenido esta modalidad de distribución de información y la masiva acogida por parte de la gran mayoría de los millenials hace que sea la principal forma de consumir contenido por parte de los usuarios de Internet.

Hoy prácticamente todos consumimos video a diario en nuestros smartphones, en el computador e incluso en el televisor. Sin duda alguna, las plataformas de contenidos audiovisuales por demanda, bien sea gratuitas como YouTube o pagas como Netflix, han tenido un crecimiento muy superior al imaginado y han cambiado por completo los hábitos de los usuarios digitales en todo el planeta.

Paralelamente y sin hacer mucho ruido, hay un formato de distribución de archivos multimedia de audio que se ha mantenido vigente en el tiempo y que está haciendo de las suyas, consolidando su renacimiento: el Podcast (Personal On Demand + Broadcast).

Este versátil formato, cuyo nacimiento se dio hace 25 años cuando por primera vez se utilizó el término podcast por el periodista inglés Ben Hammersley en su artículo “Audible Revolution” publicado en febrero de 2004 en el reconocido diario inglés The Guardian, tuvo su primera época de oro hacia el año 2006. En esos momentos era toda una novedad, pero aun había barreras como, por ejemplo, la baja penetración de Internet que no permitían que fuera asumido por los consumidores de contenidos de manera realmente masiva.

Hoy, en un mundo en donde la gran mayoría de personas estamos conectadas a nuestros celulares y al internet móvil, el podcast viene ganando nuevamente muchísimos adeptos a nivel global y local. Este es un formato que tiene grandes ventajas para productores, difusores de contenidos y consumidores. Es una modalidad bastante práctica y eficiente para producir en terminaos de costos. Basta contar con un micrófono sencillo y una grabadora digital (incluso con el propio smartphone) para producir un episodio o un show de podcast completo. Realmente, lo que resulta indispensable es contar una buena historia, genialidad y conocimiento sobre un tema específico para crear un buen contenido. Adicionalmente, los difusores pueden llegar a audiencias que antes no tenían como tocar. Del lado de los usuarios, podemos contar con un mar infinito de información y oírla una y otra vez, en cualquier momento y en cualquier lugar, así como juntarnos con comunidades que tengan interés sobre temas específicos para debatir sobre los mismos. Además, prácticamente en todos los casos, el acceso a este contenido es gratuito o de muy bajo costo.

Las cifras que arrojan estudios serios realizados por firmas respetadas como Nilsen, PwC y Audio.ad, son dicientes y contundentes:

- Más de 700 mil programas de podcast son producidos semanalmente.

- Más de 29 millones de episodios disponibles en más de 100 idiomas.

- Cerca del 30% de los europeos acceden a programas de podcast al menos una vez al mes.

- Más del 51% de los norteamericanos han oído contenidos en ese formato, el 32% oyen podcast al menos una vez al mes y el 22% lo hacen semanalmente.

- En el caso colombiano, el 20% de los encuestados conocen y consumen podcast con regularidad.

Además de las cifras mencionadas, otra muestra clara del resurgimiento de este poderoso formato es la contundente incorporación del mismo en la oferta de los diferentes medios de comunicación y plataformas de distribución de contenidos. La oferta actual es realmente extensa si se mira localmente e infinita desde la perspectiva internacional. El New York Times, The Economist, El País de España, Caracol Radio, La Revista Semana, La Silla Vacía, Canal13, El Tiempo, Radio Nacional, El Espectador y muchos otros más, le están apostando al podcast para ampliar sus audiencias y enganchar a usuarios que quieran informarse en detalle sobre temas específicos, con la versatilidad que el propio formato les permite. En mi caso, me actualizo sobre las últimas tendencias y noticias del mundo de la tecnología con WSJ Tech News Briefing, no me pierdo los episodios de Biligual Podcast de Alejandro Marín con Canal13 (el último episodio con Wade Davis es extraordinario), estoy permanentemente conectado a The Joe Rigan Experience show, paso por DianaUribe.fm y disfruto de una charla entre Tom Bilyeu y Yuval N. Harari en The Impact Theory.

Para el año 2022 se estima que, únicamente en los Estados Unidos, haya más de 132 millones de oyentes de podcast. Con más de 32 millones de conexiones de banda ancha y un nivel de penetración de conectividad de más del 65% a nivel nacional, las condiciones en Colombia están dadas para explotar esta herramienta de acceso al conocimiento, la cultura, el entretenimiento y la información como se hace en otras latitudes por parte de difusores de contenidos y de usuarios ávidos de información pertinente, agradable y relevante. Yo dejé de lado el video y me decidí por el audio. Los invito a hacer lo mismo. Prueben esta alternativa que nos ofrece la tecnología. Les aseguro que se van a enganchar.