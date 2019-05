Maluma deja Instagram tras "comentario estúpido" de uno de sus seguidores

Maluma compartió en su cuenta de Instagram, antes de que la cerrara, un video de su visita a un parque de leones. En este el cantante aparecía jugando con pequeños cachorros e inmediatamente fue acusado de maltrato animal.

Luego de estos comentarios el reguetonero explicó que se encontraba en un santuario de esta especie ubicado en México llamado, ‘Black Jaguar White Tiger Foundation’.

Vea también: Las conmovedoras imágenes del perro que corrió sin parar hasta ser adoptado

Y al no aguantarse expresó que: "No hable estupideces si no saben" y agregó: "Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé, no entiendo por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. ¿No entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron? ¿No entienden que estaría muerto si no lo hubiera rescatado?".

Tras manifestar su malestar decidió cerrar la cuenta de Instagram.