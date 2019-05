Video: Presunto feminicida rapta hijo de su víctima

El hombre que al parecer asesino a su esposa, en un reciente caso de feminicidio en Bogotá, en presencia de un niño de 4 años, salió de la casa, escena de los hechos, horas después del crimen y con el menor, ahora reportado como desaparecido.

Lo dicho por la familia de la víctima quedó confirmado con un video donde se observa al hombre mientras saca algunas cosas de la vivienda donde dos horas después fue encontrada muerta la mamá del menor.

Explicaron que tras informar a los investigadores, estos les dijeron que le niño se encontraba con el papá, el presunto responsable del feminicidio, y por eso debían esperar 72 horas para reportar la desaparición.

La familia insiste que ellos mismos adelantaron la investigación y por información ciudadana lograron la ubicación del presunto responsable y tras advertir a los investigadores la situación no cambió, no lo capturan porque no se encuentra flagrancia.