Los Raptors se medirán a los Warriors por el título de la NBA

Los Toronto Raptors hicieron historia al ganar la final de la Conferencia Este a los Milwaukee Bucks por 100-94 en el sexto partido de la serie y avanzar por primera vez a la final de la NBA que disputarán a los Golden State Warriors.

Los Raptors pasan a la final al colocar un 4-2 en la serie contra los Bucks y gracias de nuevo a la actuación de un descomunal Kawhi Leonard que apareció justo cuando su equipo más lo necesitaba y le robó a los de Milwaukee un partido que parecía que iban a ganar con facilidad.

Al descanso, Leonard sólo tenía ocho puntos. Al final, Leonard anotó 27 puntos, 17 rebotes y 7 asistencias, llevando su equipo a su primera final. También por primera vez en la historia, dos jugadores españoles, los Raptors, Marc Gasol y Serge Ibaka, estarán en una final de la NBA.

Tras conseguir lo que ningún equipo había logrado durante la temporada regular, derrotar tres veces seguidas a los Milwaukee Bucks, los Toronto Raptors se enfrentaban a su mayor desafío: cerrar el playoff en el sexto partido y en casa, colocando un parcial de 4-0 contra los Bucks.

Los Raptors lo tenían todo a su favor. La inercia de la final de la Conferencia Este estaba claramente de su lado. Pero sobre todo el equipo ha estado funcionando a la perfección. Su principal estrella, Kawhi Leonard, está funcionando al máximo y se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia en los playoff.

Hasta la fecha, Leonard llevaba anotados una media de 31,4 puntos por partido, solo superado por Kevin Durant.

De hecho, Leonard es ahora uno de los seis jugadores que tiene una media de más de 31 puntos por partido fuera de la temporada regular. Leonard une su nombre a los de Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, LeBron James, Allen Iverson y Jerry West.

Y lo que es más importante, no solo Leonard está rindiendo al máximo, el banquillo de los Raptors está siendo definitivo lo que permite que cuando uno de los titulares tiene un mal día, como Danny Green, el entrenador Nick Nurse cuente con alternativas para salvar el día.

Un buen ejemplo de esto fue el quinto partido que los Raptors ganaron a los Bucks en Milwaukee. El equipo de Toronto realmente se llevó el partido cuando saltó a la cancha Fred VanVleet, el segundo base del equipo, y anotó siete triples, 21 puntos.

Pero lo mismo pasó en el cuarto partido, cuando Serge Ibaka anotó 17 puntos y se llevo 13 rebotes, o en el tercer, cuando Norman Powell hizo 19 puntos y cuatro rebotes.

No es extraño que Nurse haya declarado que no considera a Ibaka, Powell o VanVleet banquillo y que los Raptors no tienen un cinco titular sino un ocho titular.

En el otro lado, los Bucks, el mejor equipo de la NBA en la temporada regular, han dejado al descubierto su debilidad: sin su estrella, Giannis Antetokounmpo, funcionando al máximo, el equipo de Milwaukee es vulnerable.

Los Raptors se han dedicado a anular al "Greek freak", colocándole encima a Leonard, que en el pasado ha sido uno de los mejores defensores de la liga. Además, Leonard constantemente recibe la ayuda de jugadores como Marc Gasol, Ibaka o Siakam para parar a Antetokounmpo.

El inicio del partido no se presentó de cara para los Raptors. A parte de que Gasol le ganase el salto inicial a Brook López y que Kyle Lowry hiciese los dos primeros puntos del partido, al equipo de Toronto no le salió nada.

Danny Green falló los tres triples que intentó. Leonard tampoco hizo el único tiro de tres que intentó. Sólo Lowry hizo una de tres.

En los Bucks, Khris Middleton anotó dos de sus tres triples, Brogdon dos de sus dos, George Hill uno de dos y Ersan Ilyasova uno de uno.

Los Bucks también se llevaron los rebotes de los 12 primeros minutos lo que permitió que al final del cuarto el marcador fuese un 18-31 para los de Milwaukee.

En el segundo cuarto, aunque Leonard siguió sin funcionar a los niveles habituales, los Raptors mejoraron ligeramente, lo suficiente para acortar las distancias a cinco puntos en la parte final del periodo gracias dos triples de VanVleet y un par de canastas seguidas de Ibaka.

El acierto de Antetokounmpo y Eric Bledsoe hizo que los Bucks se fueran al descanso con siete puntos por delante de los Raptors, 43-50.

A la vuelta de los vestuarios, la situación se mantuvo en las mismas pautas. Con los Raptors incapaces de dominar el rebote ofensivo o defensivo, los Bucks se empezaron a despegar.

La situación se puso incluso mejor para los Milwaukee cuando Gasol tuvo que ser sustituido a cuatro minutos del final del periodo tras acumular su cuarta personal. En ese momento, los Bucks estaban 14 puntos por delante.

Pero de repente apareció Leonard. El de los Raptors hizo nueve puntos en los dos últimos minutos del partido y los de Toronto colocaron un parcial de 10-0 para irse al último cuarto con 71-76, sólo cinco puntos de diferencia.

La remontada de los Raptors continuó en el último cuarto. A los dos minutos, Toronto empató el partido a 78-78. A falta de ocho minutos para el final, Toronto estaba cinco puntos por delante, 83-78.

El equipo canadiense se llegó a poner a ocho puntos a falta de seis minutos para la conclusión pero los Bucks recortaron a un punto, 87-86 a falta de cinco minutos. Los siete últimos segundos fueron interminables. Pero al final, los Raptors se impusieron por 100-94.