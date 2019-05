Nuevas pruebas vincularían a general Nicacio Martínez con Falsos Positvos

Tras la publicación hace una semana de un artículo del diario The New York Times que habla de directrices que podrían llevar supuestamente a falsos positivos, la agencia Associated Press, asegura tener evidencia del que el comandante del Ejército, Nicacio Martínez, hizo pagos a supuestos informantes que resultaron en las cuentas de soldados condenados por esos hechos.

Se trata de documentos de la Fiscalía colombiana, que según la agencia, muestran que en el año 2005 el entonces coronel” firmó por lo menos siete pagos cuestionables”.

La agencia dice que estos nunca excedieron los 500 dólares y “eran para supuestos informantes cuyos nombres e identificaciones no coincidían”.

Señala que en dos de esos casos, el beneficiario real fue el soldado Óscar Alfonso Murgas, quien años después fue condenado a 40 años de cárcel por su participación en la muerte de un civil no relacionada con el combate. Y dice que otro que habría recibido pagos fue un excomandante paramilitar condenado a 15 años por extorsión.

AP menciona las denuncias de la ong Human Rights Watch sobre el general Martínez también sobre pagos que habría hecho.

“El grupo de derechos reveló que el entonces coronel Martínez Espinel certificó los pagos a un informante que dio “excelentes resultados” en una supuesta operación de combate en la que murieron una civil indígena y una niña de 13 años”, señala la agencia, que destaca que un tribunal condenó más tarde a dos soldados por “raptarlos de su casa, asesinarlos y ponerles armas en sus cuerpos para que parecieran ser rebeldes”.

El general Martínez ha respondido a las denuncias asegurando no tener conocimiento de haber hecho los pagos y dijo que ha actuado siempre de forma correcta.