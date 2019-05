Duque lanza comisión independiente para auditar protocolos de las FF.MM.

El presidente, Iván Duque anunció la creación de una comisión de alto nivel, independiente del Gobierno, para auditar los procesos y protocolos de las Fuerzas Militar y verificarlas frente al derecho internacional humanitario, luego de la publicación del New York Times, en la que se advierte sobre prácticas que darían lugar al resurgimiento de los ‘falsos positivos’.

Desde la Casa de Nariño el mandatario anunció que la se trata de una “comisión presidencial independiente, que haga un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales”.

“Que pueda evaluar con profundidad como esas normas, procedimientos y protocolos se ajustas a las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y en materia del derecho internacional humanitario”, precisó.

La comisión estará conformada por 3 juristas expertos de reconocida trayectoria, que deberán entregar un primer informe en los próximos 30 días.

La integran los juristas, Alfonso Gómez Méndez, Hernando Yépez y Mauricio González, “personas independientes y de una gran solvencia ética”.

El ex ministro Yepes es ex constituyente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia; el ex presidente de la Corte Constitucional Mauricio González, fue además viceministro del Interior y de justicia, académico y experto en arbitraje y mecanismos alternativos de resolución de conflicto; el ex ministro de Justicia, Gómez Méndez fue además ex procurador y ex fiscal general de la Nación así como académico y experto en distintas ramas del derecho.

El jefe de Estado espera que como independientes puedan evidenciar todos los procesos de las Fuerzas Militares y puedan “certificar y examinar la coincidencia, la coherencia, la congruencia del comportamiento de la fuerza pública y sus lineamientos con las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

Esta comisión busca dar respuesta a las publicaciones del New York Times y las “dudas que se han generado por parte de algunos sectores por la forma en la que se conducen las operaciones… es importante para el pueblo colombiano que no haya duda de la excelencia operacional de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”, puntualizó el presidente Duque.