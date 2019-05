Estos serán los partidos en el segundo día del Mundial Sub 20

Los grupos C y D inician sus acciones en la máxima cita orbital de la categoría que se disputará hasta el 15 de junio. Los dos primero partidos del día serán Honduras contra Nueva Zelanda, partido del grupo C y Catar enfrenta a Nigeria por el grupo D. Ambos a lasf 11:00 a.m.

Diez datos para tener en cuenta sobre el Mundial

Los partidos de fondo que se disputan a partir de la 1:30 p.m. serán Uruguay Vs Noruega completando el grupo C y Ucrania frente a Estados Unidos complemento del grupo D. Los partidos se jugarán en Bielsko-Biała (Estadio Municipal), Łódź (Estadio Widzew Łódź), Tychy (Stadion Miejski Tychy) y Lublin (Arena Lublin).

Los jugadores más destacados de la jornada de hoy son Andriy Lunin guardameta ucraniano que fichó por el Real Madrid en verano del 2018 y de inmediato fue cedido al Leganés, Nicolás Shiapacasse atacante Uruguayo que lleva varios torneos internacionales disputados, dos sudamericanos y un mundial sub-20, Tim Weah jugador del Celtic escocés el cual anotó cuatro goles en 512 minutos.

La Selección Colombia volverá a la cancha el próximo domingo 26 de mayo cuando enfrente al equipo de Senegal, líder del grupo A y quien derroto 3-0 a Tahití.