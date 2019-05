Los sándwiches que Chrissy Teigen no para de comer en la madrugada

El cantante John Legend, le prepara de antemano unos pequeños bocaditos para cuando se despierte de madrugada con hambre, de forma que no tenga que salir de la cama para darse un festín.

Fiel a su transparencia total en lo que a compartir divertidas anécdotas sobre su vida privada se refiere, la modelo Chrissy Teigen no ha dudado en aprovechar su última entrevista para presumir de lo organizado que se ha vuelto su marido a la hora de satisfacer sus caprichos gastronómicos más llamativos, ya que cada vez que se despierta de madrugada con unas irrefrenables ganas de comer, la maniquí cuenta ya en su mesilla con unos sándwiches que el cantante John Legend le ha preparado de antemano.

"Es sobre todo por el jamón y el queso, que me encantan. Por supuesto, siempre les ponemos mayonesa y mantequilla en los dos lados del pan, porque la combinación de todo ello es simplemente deliciosa", ha explicado la estrella televisiva a la revista People, antes de pasar a abordar el corte y las dimensiones perfectas que han de tener sus bocaditos nocturnos.

"Los corta en diagonal para que no queden muy grandes y pueda dosificarlos, y me los pone en la mesilla. Me como la mitad de ellos media hora antes de quedarme dormida y tres horas más tarde, a eso de las tres, me despierto y me como la otra mitad. Se está volviendo una tradición y ¡no puedo parar!", ha bromeado en la misma conversación sobre un hábito que se materializa cada vez con más frecuencia.

La también madre de los pequeños Luna (3) y Miles (1) ha reconocido además que sus niveles de ingesta de alimentos no difieren demasiado a día de hoy de los que ya exhibía durante sus dos embarazos: una comparativa que le resulta claramente preocupante en vista de que, como ella misma ha tenido que subrayar, no se encuentra precisamente en estado de buena esperanza por tercera vez.

"Casi he vuelto a comer de la misma forma en que lo hacía cuando estaba embarazada de mis hijos, ¡pero no estoy embarazada! No sé si será por el estrés que me produce el estado del mundo, o si estará relacionado con el tiempo de Los Ángeles, pero siento que estoy volviendo a comer como si tuviera antojos de embarazada", se ha preguntado en la entrevista.