“Juegos del hambre” y “Crepúsculo” tendrán parque temático

Algunas de las películas más populares de Lionsgate de "Los Juegos del Hambre" a "Crepúsculo" serán llevadas de la pantalla a la realidad cuando el estudio inaugure lo que ha calificado como el primer parque temático vertical del mundo en China este verano boreal.

Lionsgate Entertainment World ofrecerá varias aventuras incluyendo una atracción de realidad virtual y motocicletas basada en “Crepúsculo”, la fuga de una prisión de máxima seguridad como en "Escape Plan" y una réplica del vestíbulo del Capitolio de “Juegos del hambre", completa con tiendas donde los invitados pueden vestirse con la distintiva moda de la película.

Más de 25 atracciones y experiencias de realidad virtual llenarán un edificio futurista con forma de habichuela que tiene 10 pisos. El parque temático también incluirá atracciones basadas en películas como “Divergente", ''Now You See Me" y "Gods of Egypt", se prevé que sea inaugurado en julio en la Isla de Hengqin en Zhuhai, China.

“Encontramos una manera de crear la experiencia de un parque temático dentro de una caja en múltiples pisos”, dijo Jenefer Brown, vicepresidenta senior de Entretenimiento Global en Locación de Lionsgate.

“Creamos experiencias que adentran a la gente, que cuentan historias y que son orgánicas para las marcas”, dijo. “Es una mezcla de todas las atracciones más avanzadas que se pueden encontrar en entretenimiento ahora”.

Brown dijo que Lionsgate decidió crear su primer parque temático para expandir su marca internacional en China, donde películas como “Crepúsculo” y "Gods of Egypt" son populares. Agregó que el estudio espera aprovechar la condición de Zhuhai como un destino turístico en ascenso y su proximidad con Macao, considerada “Las Vegas de China”. Dijo que el parque temático Chimelong Ocean Kingdom en Zhuhai ya ha atraído a decenas de millones de personas.

La empresa con sede en Santa Monica, California, espera que haya cerca de 1,5 millones de visitantes en el parque al año.

“Complementaremos a Macao”, dijo Brown. “La idea es tener a Vegas y Orlando una junto a la otra y crear este súper destino turístico. ... La gente ya viene aquí, pero estamos en la primera fase en términos de desarrollo en la Isla. Está creciendo para convertirse en un lugar dedicado al entretenimiento de los turistas y contenedor virtual”.

Lionsgate Entertainment World será el primer parque temático de la Isla Hengqin. Disney tiene un parque temático en Shanghai, y Universal tiene planes para un parque basado en sus franquicias, incluyendo “Rápido y furioso” en Beijing.

El parque será parte de un destino más grande llamado Novotown, un proyecto que incluye edificios de oficinas, un hotel, tiendas, restaurantes y centros de entretenimiento. Las próximas fases incluyen planes para National Geographic Ultimate Explorer y experiencias interactivas del Real Madrid, así como una escuela internacional que ofrecerá educación con enfoque británico.

A continuación algunos de los aspectos que incluirá el parque los cuales fueron mostrados a The Associated Press durante un adelanto de las atracciones:

VUELOS Y MODA EN “JUEGOS DEL HAMBRE”

Basada en la serie de cuatro películas protagonizada por Jennifer Lawrence en el papel de Katniss Everdeen, los visitantes podrán usar un simulador de movimiento con tecnología 3D llamado The Hunger Games: Mockingjay Flight Rebel Escape. Comienza en las calles y sube al público en un vehículo que es atrapado por un aerodeslizador, el cual vuela por el Capitolio.

Los visitantes también tendrán la oportunidad de aventurarse en el vestíbulo del Capitolio donde pueden maquillarse e incluso hacerse manicura para lucir como todo un ciudadano de las películas de “Los Juegos de hambre”, incluyendo el estilo de la chaperona Effie Trinket.

Los restaurantes incluirán un menú con temática de “Los Juegos del Hambre” con platillos inspirados en los distritos de las películas.

EN BICICLETA CON LOBOS DE "CREPÚSCULO”

Los visitantes podrán tener la oportunidad de pasar un rato en Forks, el pueblo en el cual basó sus novelas de vampiros la autora Stephenie Meyer antes de que se volvieran películas. En Twilight Saga: Midnight Ride cuatro visitantes se suben a una motocicleta y tienen un viaje virtual con Jacob Black así como una manada de lobos en una aventura en bicicleta en la montaña entre bosques a la luz de la luna mientras una creatura maligna deambula por la zona buscando sangre.

Los usuarios controlan la velocidad de su bicicleta, qué camino toma y pueden ver a otros usuarios durante su excursión.

Twilight Saga: Bella's Journey es una atracción que presenta momentos importantes de las películas incluyendo la relación de Bella Swan con su esposo vampiro Edward Cullen y su encuentro con los Volturi, el más poderoso grupo de vampiros.

ELEVANDOSE CON "GODS OF EGYPT"

Gods of Egypt: Battle for Eternity es una montaña rusa de realidad virtual basada en la película de 2016 sobre deidades egipcias. Los usuarios llevan visores y pasan a gran velocidad en un tren en un recorrido que los lleva al antiguo Egipto durante una batalla épica entre el bien y el mal.

HUIR COMO EN "ESCAPE PLAN"

Unas 20 personas trabajan juntas para escapar de una prisión de máxima seguridad en Escape Plan: Prison Break. Los usuarios deben escalar y gatear por túneles para conseguir la libertad.