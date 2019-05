“Saliendo feliz de mi control médico con @andresospina_md. Me ha llevado a un peso ideal y me salva la vida cada vez que me le desjuicio”, fue el mensaje con el que compartió la imagen en su cuenta de Instagram.

Vea también: La creativa respuesta de Taliana Vargas a quien le dice que se tape

Luego de que Posada compartiera esta imagen, amigos y seguidores la felicitaron y alagaron lo bella que se ve.