Nike cancela lanzamiento de zapatillas con diseño indígena

Nike informó que su nuevo modelo de una zapatilla con la que esperaba homenajear a Puerto Rico no saldrá al mercado en medio del disgusto de un grupo indígena de Panamá que denunció a la multinacional estadounidense por usar en esa versión del calzado su icónico diseño textil artesanal conocido como “mola”.

“Nos disculpamos por la representación incorrecta del origen del diseño del (modelo) Nike Air Force 1 ‘Puerto Rico’”, dijo un portavoz de la multinacional en un correo electrónico enviado a The Associated Press el martes. “Por lo tanto, este producto ya no estará disponible”.

De acuerdo con reportes de prensa, la nueva zapatilla también estaba inspirada en un anfibio nativo de Puerto Rico e iba a ser lanzada a la venta en junio.

La mola es un bordado hecho a mano en que se utilizan hilos y agujas finísimas para coser capas de telas coloridas unas sobre otras y que dan forma a diseños geométricos y de animales. Son la escencia del vestido de las indígenas gunas, aunque también se ha comercializado sus diseños y suelen utilizarse en vestidos, en bolsos y en todo tipo de adornos.

La medida de Nike tiene lugar el mismo día en que autoridades del grupo indígena Guna reclamaron en Ciudad de Panamá a esa empresa por el uso de los diseños de molas sin consentimiento o previa consulta con sus tradicionales creadores.

En un comunicado dijeron que se trataba de un acto de “piratería” al no tomar en cuenta que la mola está protegida por una ley nacional y que la considera un patrimonio del pueblo guna de Panamá. Destacaron que sus reclamos contaban con el apoyo de sus pares gunas de Colombia.

El zaila de la Comarca de Guna Yala, Belisario López, dijo que es la primera vez que tienen un lio con una empresa internacional por el uso de dichos diseños. Refirió que las autoridades de su etnia han dado el visto bueno para la utilización de la mola mediante licencias a varias firmas de confección nacionales.

“Vamos a buscar la forma posible para que la empresa Nike reconozca que está utilizando un diseño que nos pertenece”, dijo López en un aparte con la AP. “No estamos en contra que nuestra mola se vaya comercializando. Lo que estamos en contra es que se haga sin la consulta previa”.

Los gunas son uno de los siete grupos indígenas de Panamá --que en su totalidad representan casi el 15% de una población de cuatro millones-- y habitan mayormente en la región del Caribe. Se los conoce fuera de las fronteras precisamente por sus famosas molas, que son su emblema y uno sus principales sustentos.

“Es una historia que tiene el pueblo guna”, destacó López, en alusión al proceso de confección de la mola. “Representa la madre tierra porque sus diseños se basan en todo lo que es la naturaleza. Para nosotros es un vestido exclusivamente para las mujeres”.