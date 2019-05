HBO confirma que Arya Stark no tendrá su propia serie

La cadena de televisión por cable ha tenido que intervenir para que los fans de 'Juego de tronos' no se emocionaran demasiado con un proyecto que, en realidad, no se llevará a cabo.

La cadena de televisión por cable HBO ha tenido que salir a la palestra para desmontar definitivamente la teoría que ha venido circulando desde hace unos días acerca de la posibilidad de que el personaje de Arya Stark, interpretada en 'Juego de tronos' por la actriz británica Maisie Williams, fuera a contar con una serie propia que narrara su trepidante e incierto viaje al 'oeste del mundo'.

Según numerosos internautas, esta historia serviría de base para uno de los "múltiples" spin-offs que estaría preparando el canal a fin de dar continuidad al rotundo éxito cosechado por su apuesta original a lo largo de esta década, unos rumores -y esperanzas- que el presidente de programación de la compañía, Casey Bloys, ha echado ahora por tierra al asegurar que ninguna de estas producciones abordará eventos futuros.

"No, no, no, en absoluto", ha respondido con rotundidad al ser cuestionado al respecto por el portal de noticias 'Entertainment Tonight'. "Siempre hemos tenido claro que esta serie, 'Juego de tronos', la serie de Dan [Brett Weiss] y David [Benioff], tendría que ser un ente propio. No quiero que los personajes de este universo acaben apareciendo en otro universo creado por otra persona. Quiero que su obra de arte no se vea alterada de ninguna forma", ha añadido.

Por ahora, la única de las tres ficciones confirmadas -todas ellas precuelas- que ya ha recibido título -eso sí, provisional- y de la cual han trascendido detalles tales como que será protagonizada por Naomi Watts es 'Bloodmoon', una serie que ofrecerá a los espectadores la oportunidad de conocer a fondo los eventos que tuvieron lugar en el continente de Poniente cinco mil años atrás, especialmente el devenir de los siempre misteriosos Niños del Bosque.