Estos son los generales a los que les estarían revisando la hoja de vida

Este medio de comunicación conoció que diferentes organizaciones como Human Rigths Watchs y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, han hecho señalamientos en contra de los oficiales por no respetar, supuestamente, los Derechos Humanos o el Derecho Internacional Humanitario. Incluso, algunos tendrían procesos en la Fiscalía General de la Nación. Otros ya se han postulado a la Justicia Especial de Paz.

Caracol Radio logró establecer con altas fuentes que los nombres de los generales que estarían siendo revisados por el Ministerio de Defensa, de manera previa a las plenarias de ascenso de generales en el Senado y luego de la denuncia del The New York Times sobre el supuesto retorno de falsos positivos son:

Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza

Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas.

Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro.

Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano.

Jorge Salgado, inspector General del Ejército.

Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles

Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada.

Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante de la Décima Tercera Brigada.

Néstor Róbinson Vallejo, comandante del Comando de Transición.

Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la Séptima División.

Germán López Guerrero, comandante de la Sexta División

