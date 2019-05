La foto de James Rodríguez que deja mucho a la imaginación

James Rodríguez está de celebración y no es para menos, pues acaba de ganar La Bundesliga, con el Bayern y el colombiano ha compartido por medio de su perfil de Instagram una foto que llamado la atención de sus seguidores.

En la imagen aparece sentado en el camerino del equipo, donde está cargando el escudo de campeón, pero lo curioso es que parece si estuviera completamente desnudo y que solo el enorme premio lo este tapando.

Varios de sus seguidores lo han felicitado por dicho título, pero también algunas admiradoras le han escrito, “Quita eso de ahí, para ve que es lo que es🤣🤣🤣😂🤤🤪”, “Muchacho cálmate 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 no se que premio gano no me importa tampoco”, refiriéndose a como aparece en la publicación.

Hasta el momento la foto ha llegado a los 2 millones de likes y más de 13.000 comentarios

A continuación, vea la imagen que ha dado de qué hablar.