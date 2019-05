Piden a la Procuraduría vigilar millonario contrato en el FNA

A la Procuraduría llegó una advertencia por unas presuntas irregularidades que se estarían presentando en un proceso de contratación y por esa razón le piden al Ministerio Público un acompañamiento especial para la adjudicación del millonario contrato que tiene como fin asesoría judicial a nivel nacional para los procesos que tenga la entidad.

El contrato tiene un monto total de $1.560 millones y la solicitud a la Procuraduría se da porque se estaría favoreciendo a una sola firma jurídica para que se encargue del objeto del contrato.

En el documento que llegó al Ministerio Público la firma Consorcio Representación Judicial FNA 2019, asesgura que el Fondo Nacional del Ahorro hizo cambios en los términos para presentarse a este proceso de contratación después de que se cerraron los plazos establecidos.

Según Angie Nataly Florez Guzmán, representante legal de este consorcio, la dirección de Fondo Nacional busca favorecer directamente al único oferente que hay en este momento y que quedó por los cambios que se hicieron en los pliegos a última hora. “El consorcio nuestro, pese a que había sido declarado habilitado hasta la parte última del proceso, fue sacado con un nuevo requisito que no se había expresado”.

Y agregó que “al acudir el 9 de mayo a la apertura de los sobres recibimos con gran extrañeza la noticia de que se habían al último informe preliminar de evaluación el cual nos habilitaba como oferentes por parte de la sociedad Doria y Asociados motivo por el cual se aplazaría hasta tanto no se resolvieran dichas dudas. En este punto en particular se evidencia que la entidad contratante aún cuando no había estipulado en el cronograma, no se encontraba establecida en su manual de contratación, abrió una nueva etapa para presentar objeciones situación que vulnera de manera directa los principios de economía y planeación de la contratación estatal”.

En el documento radicado en el Ministerio Público se asegura que “la falta de transparencia también se hace evidente en las innumerables adendas que se han presentado a lo largo de la etapa precontactual, las cuales además de ser publicadas en horarios no hábiles, tienen el único propósito de postergar y dilatar el proceso buscando favorecer a un único oferente”.

Asimismo se evidencia ante la Procuraduría que el Fondo Nacional del Ahorro manifestó “que los consorcios por personas naturales y jurídicas estaban habilitados, modifica esta posición y rechaza la oferta, aceptando únicamente las objeciones presentadas fuera del término por parte del otro proponente Doria y Asociados S.A.S las cuales iban destinadas a rechazar la propuesta del Consorcio Representación Judicial FNA 2019 . Así es claro que ella tenía como único oferente habilitado a la firma Doria y Asociados S.A.S.”.

Por esa razón se pidió la inmediata intevención para que se eviten posibles irregularidades en este proceso de contratación

Las directivas del Fondo Nacional del Ahorro no se han pronunciado frente a esta solicitud que se está haciendo al Ministerio Público.