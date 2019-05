La viuda del escritor Fernando Gaitán, asegura sentir a su presencia

Maia Landaburu quien fue pareja de Fernando Gaitán durante nueve años dice que siente aún su presencia, “Como murió de forma tan abrupta, me han dicho que aún no se ha ido del todo, por ejemplo, ahora está aquí, no me habla, pero lo siento”

Maia habló acerca de los planes que tenían juntos y cómo no pudieron concretar, después de su repentina muerte a comienzos de este año.

Cabe recordar que Gaitán fue unos de los más importantes e influyentes libretistas en Colombia, conocido por historias como: “Yo soy Betty la fea”, “Café” y “Hasta que la plata nos separe”.

