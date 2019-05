Critican a Johanna Fadul por llevar en un coche a su perro

Johanna Fadul compartió en sus redes sociales una foto de los momentos que comparte con su mascota. En la imagen aparece la actriz paseando a su perro, pero lo que ha molestado a los cibernautas es que lo lleve en un coche.

Vea también: Greeicy estrena su álbum debut “baila”

Entre los comentarios están "Podemos amar nuestras mascotas, pero no humanizarlas. Hay niños que de verdad necesitarían un cochecito", “No entiendo el coche siento que no es normal”, “¡Lindo perrito! ¡Se vería más lindo caminado!”, entre otros.