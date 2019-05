Supuesta novia de Sebastián Yatra impresiona por su delgadez

Se trata de Martina Stoessel, más conocida como 'Tini', quién colaboró musicalmente con Sebastian Yatra para la canción "Cristina".

Cuando se presentó en el programa de "La voz kids" para apoyar al 'Equipo Yatra', muchas personas que no la conocían en televisión quedaron impresionados por la delgadez de la artista.

Al respecto, la cantante ha explicado en repetidas ocasiones el por qué de su contextura física, como por ejemplo las declaraciones para un diario argentino en el 2014: “Desde que nací soy así de flaca. Mi hermano es igual y mi mamá es igual. Me dicen ‘patitas de flamenco’ desde que soy chica. Vivo comiendo y mis amigas me dicen que no pueden creer que no engorde. Pero porque es así, viene de familia, es genética”.

Además, tras trasmitirse la interpretación de los dos artistas, aumentaron los rumores sobre su posible relación sentimental, pues en las imágenes se aprecia la gran química, y conexión en el escenario.