Las fallas que ponen en riesgo la paz en Colombia, según The New York Times

El diario estadounidense The New York Times, publicó un artículo en el que hace un recuento de las promesas hechas durante el acuerdo de paz, que considera que no se han cumplido y que ponen el riesgo el fin del conflicto en Colombia.

El texto menciona que ya han pasado dos años y medio desde que los combatientes decidieron entregar las armas, pero menciona que “parece alejarse cada vez más la perspectiva de una paz real y duradera”.

La radiografía del diario se resume en varios puntos, comenzando por que, según sus indagaciones, al menos 3.000 milicianos han regresado a la lucha armada. Dice que solo se han cumplido unas pocas promesas de las 578 establecidas en el acuerdo y ya se comienza a notar en quienes retoman las armas.

El diario dice que las comunidades, anteriormente golpeadas por el conflicto, “todavía esperan la llegada de carreteras, escuelas y electricidad”. Señala que esa promesa de desarrollo rural fue una de las grandes motivaciones para apoyar la paz y pedir el desarme de la guerrilla.

Sobre las comunidades, también menciona el asesinato de líderes sociales y activistas en todas las regiones del país, asegurando que “al menos 500 activistas y líderes comunitarios y más de 210.000 personas han sido desplazadas de sus hogares debido a la violencia”. Destaca especialmente que durante el 2019 la cifra ha incrementado más que en años anteriores.

The New York Times menciona el papel del gobierno de Iván Duque, destacando que “ha expresado su escepticismo sobre los acuerdos” y ha dicho que el acuerdo debe tener modificaciones en uno de los compromisos que tuvo un papel importante para el desarme.

Para ver el articulo ingrese al siguiente link

https://www.nytimes.com/es/2019/05/17/colombia-paz-farc-duque/