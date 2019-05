“Al que no le guste bien pueda y váyase de aquí”, Medrano

Manuel Medrano quiso cambiar un poco su look para los Premios Heat y fue fuertemente criticado. El bogotano lució su cabello rubio y sus uñas de color dorado.

Luego de que el cantante publicara la foto en su cuenta de Instagram, recibió fuertes críticas por sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram #premiosheat2019 🤟🏾⚡️ Una publicación compartida de MANUEL MEDRANO⚡️ (@manuelmedrano) el 14 May, 2019 a las 4:11 PDT

Y por esto, el intérprete de ‘Afuera del planeta’ explicó que se inspiró del estilo el basquetbolista Dennis Rodman publicando la imagen del deportista, la cual ya fue borrada por la polémica que desató.

Además expresó en la imagen que: “Este man tiene más talento y más actitud que los que visitan este perfil y dejan comentarios desagradables, así que no me jodan. Les falta mucho de eso, pelotas y actitud. Al que no le guste bien pueda y váyase de aquí que no hace falta”.