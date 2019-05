ArtBo Fin de Semana llega con más de 100 eventos

Desde este viernes y hasta el domingo, el arte conquistará la ciudad con la tercera edición de “ArtBo Fin de Semana”, un evento organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, que incluye más de 100 puestas en escena en museos, fundaciones y espacios autogestionados a través de cinco circuitos: Chapinero , Macarena, San Felipe, Centro Histórico y Teusaquillo.

María Paz Gaviria directora del programa en la Cámara de Comercio, señaló que “a través de estos circuitos invitamos a recorrer la ciudad a través del arte, incluso disponemos sistemas de transporte gratuito se encuentran buses, bicicletas y patinetas eléctricas”.

El servicio de bicicleta estarán disponible en:Espacio Odeón: Carrera 5 n.° 12C – 73 FLORA Calle 77 n.° 20C-48 Salón Comunal Transversal 27A n.° 53B-25 Museo de Arte Moderno de Bogotá Calle 24 n.° 6 – 00 Galería La Cometa Carrera 10 n.° 94A – 25 Cámara de Comercio de Bogotá Calle 67 n.° 8 – 32.

En cuanto a las patinetas, descargue la aplicación de Grin y busque los códigos para viajar gratis (ojo esto es válido hasta agotar existencias).

Recuerde que para disfrutar gratuitamente de los escenarios artísticos, hacer uso del sistema de buses que recorren los diferentes circuitos, acceder al préstamo gratuito de bicicletas y usar los biciparqueaderos oficiales de ARTBO, asistir a las charlas del Encuentro Editorial en el Faenza y Teatro de la Paz, ingresar de manera gratuita del 17 al 19 de mayo a los museos:·Museo de Arte Moderno de Bogotá (Calle 24 No. 6 - 00)·Museo de Arte Colonial (Carrera 6 No. 9 - 77)·Museo de Santa Clara (Carrera 8 No. 8 - 91)

Es necesario inscribirse a través de la página www.artbo.co.