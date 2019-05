De la Calle a Uribe: En Cuba no se pactó un cogobierno con el narcotráfico

Humberto de la Calle emitió un fuerte comunicado en el que responde a las declaraciones que entregó este miércoles en la noche el expresidente Álvaro Uribe, en las que indicó que Gobierno y Farc pactaron “un cogobierno” con el narcotráfico.

El exjefe negociador aseguró que “la declaración de Álvaro Uribe no solo contiene afirmaciones falsas, sino que utiliza un lenguaje incendiario que parece destinado a volver invivible la República, a impedir que todos los victimarios asuman sus responsabilidades y un eslabón más en una tarea de demolición del sistema judicial”.

De la Calle aseguró que no es cierto que en Cuba se haya pactado un cogobierno con el narcotráfico y que a las Farc se les obligó a romper todo vínculo con esa actividad criminal. “El acuerdo prevé que la garantía de no extradición no cubre los delitos posteriores al acuerdo, la providencia de la JEP no debilita eso”.

Asimismo el exjefe negociador indicó que no explicable por qué el fiscal Néstor Humberto Martínez renunció en vez de demostrar la fecha de los presuntos delitos de Santrich. “Es un sofisma decir que un delito que, aunque transnacional, fue supuestamente cometido en Colombia, solo pueda ser juzgado en Estados Unidos”.

Lea la declaración completa: