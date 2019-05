Suspenden decisión que sacó a Mockus del Congreso

El Consejo de Estado suspendió la decisión que decretó la nulidad de la elección del senador Antanas Mockus por la tutela que interpuso su abogado Humberto de la Calle argumentando que hay una decisión que no está en firme todavía y quitarle la curul puede provocar un daño irremediable.

En la tutela argumentaron que podría haberse dado una violación al debido proceso debido a que la Sección Quinta del Consejo de Estado emitió la decisión de la nulidad el 11 abril de 2019, señalando que Antanas Mockus estaba inhabilitado por los contratos de Corposivisionarios, pero en la Sala Plena aún no se ha decidido si se deja en firme o no la decisión que le mantuvo su investidura bajo el argumento de que los contratos no lo inhabilitaron.

Incluso, De la Calle, aseguró que estaba siendo juzgado dos veces por la misma razón, lo que está prohibido y es una cuestión que tuvo en cuenta la Sección Primera del Consejo de Estado para dictar la medida cautelar.

“Se advierte la existencia de dos decisiones con conclusiones diferentes, una proferida en el medio de control de nulidad electoral que fue decidido por la Sección Quinta en la sentencia cuestionada, y otra dictada en el proceso de solicitud de pérdida de investidura, ambas basadas en acciones simultaneas y con fundamento en la misma conducta, lo que, en una lectura preliminar del juez de tutela, permitiría colegir que pudo desconocerse el principio previsto en el parágrafo del artículo 10 de la Ley 1881”, se lee en el auto.

Por lo tanto, la nulidad de la elección no existe todavía, hasta tanto no se resuelva la tutela de fondo, pues esta es una decisión temporal.