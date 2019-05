Ciclista le daba la vuelta a Sudamérica, pero fue atropellado en Colombia

Llegaba el día número 30, Rodrigo Ruíz pedaleaba por carreteras colombianas cumpliendo con su reto de darle la vuelta a Sudamérica en su bicicleta. Aun así, a 80 kilómetros de la capital colombiana, una mula lo arrolló.

El ciclista llevaba alrededor de 4.500 kilómetros recorridos, pues inició el viaje desde su país natal, México.

Lea también: ¡De GOT a la NBA! Daenerys Targaryen visitó el Toyota Center.

Según Ruíz, un “tráiler” le pasó por encima y lo sacó de la carretera. “No tengo palabras en estos momentos para decir lo que tengo dentro de mí. No es coraje, no es odio, no es mala fe para ese hombre que iba al volante en el tráiler”, expresó el deportista.

Además, en su publicación en redes, muestra su bicicleta totalmente destrozada, pero, aun así, dejó claro su deseo de continuar con el viaje: “no sé qué pasará, no se cómo lo haré, no sé con qué bici ni cómo, pero seguiré”.

Por último, Ruíz dejó una petición a todos los conductores en cuanto a la precaución con los ciclistas en dicho ‘post’: “sólo les pedimos 1.5 mts. (de distancia), una vida va en la bicicleta”.