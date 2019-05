Hay que respetar la JEP, pero no exonera a Santrich en EE.UU.: Marco Rubio

El congresista estadounidense, Marco Rubio, consultado por Caracol Radio, reiteró su postura frente al caso de Jesús Santrich en Colombia.

Manifestó que aunque no se mete en asuntos internos de otros países, sí es partidario de que el exintegrante de las Farc asuma la responsabilidad de los crímenes que cometió en Estados Unidos.

“Siempre he dicho que el acuerdo les corresponde a los colombianos, pero la violación de nuestras leyes y la participación en narcotráfico sigue siendo un delito federal en EE.UU. Y nosotros vamos a seguir persiguiendo a las personas que los cometan. Obviamente puede haber un arreglo de paz, pero eso no da inmunidad sobre las violaciones de nuestras leyes”, ha manifestado Rubio en varias ocasiones desde el año pasado.

El congresista conoce de cerca la realidad colombiana y ha visitado el país en varias ocasiones.

Aún se esperan pronunciamientos del Gobierno de Estados Unidos, que podrían hacerse a través del Departamento de Justicia, el Departamento de Estado o la embajada de ese país en Bogotá.