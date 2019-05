Piden extradición de Leonidas Bustos

Tras la acusación en contra del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, por el llamado “cartel de la toga”, se reactiva el proceso y se advierte que desde noviembre del año pasado no se sabe del paradero del ex magistrado.

Bustos salió del país y el lujoso apartamento donde vivía en Bogotá ya tiene aviso de se vende, de ahí que la Corporación Excelencia en la Justicia solicitó al Gobierno iniciar los trámites para conseguir la extradición del ex magistrado.

Le puede interesar: JEP aplica la garantía de no extradición Jesús Santrich

Hernando Herrera, director de la Corporación, aseguró que en noviembre del año pasado el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia salió del país con destino a Canadá y desde entonces no se conocen su ubicación.

“Los delitos atribuidos al exmagistrado poseen y se extienden al concierto para delinquir, el cohecho propio y el tráfico de influencias de servidor público, por presuntamente interferir en decisiones judiciales a cambio de millonarias sumas de dinero”.

Lea también: JEP confirma orden de captura contra alias ‘El Paisa’

En la acusación contra Bustos la Comisión de Acusaciones solicitó investigar al presidente de la sala penal Eider Patiño, al ex fiscal Eduardo Montealegre y el ex vice fiscal Jorge Perdomo.