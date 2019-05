MinComercio: el TLC con EE.UU. ha traído beneficios para Colombia

Los resultados de la puesta en marcha del TLC con los Estados Unidos hace siete años, han sido positivos para los empresarios colombianos, aseguró ministro de Comercio, José Manuel Restrepo.

Señaló que en este periodo han ingresado a este mercado un total de 299 productos nuevos no minero energéticos.

A ese destino, que cuenta con casi 300 millones de consumidores, han ingresado de forma preferencial productos como aguacate hass, uchuva en fresco, pinturas, barnices, manufacturas en vidrio, puertas blindadas, elementos para vías férreas y máquinas de ordeñar, entre otros.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo evidencia que también hay hilos de coser de fibra sintética, líquidos para frenos hidráulicos, tejidos de algodón con un contenido y lacas colorantes, por mencionar otros, se han beneficiado con la demanda de ese tipo de bienes por parte de compradores estadounidenses.

Por el lado de las exportaciones de productos agropecuarios, agroindustriales e industriales hechas a ese destino, si se toman en cuenta las realizadas en el 2012 y se comparan con el cierre del año pasado, el crecimiento es del 23,2%. Mientras que en ese año el país le vendió en esos productos un total de US$ 3.415,3 millones, el año pasado la cifra alcanzó US$ 4.207 millones.

En el primer trimestre de este año se han exportado a ese destino US$ 1.080,8 millones, que comparados con el mismo periodo del año pasado (US$ 1.032,5 millones), representan un crecimiento del 4,7%. Y si se compara el periodo entre mayo de 2017 y febrero de 2018 (US$ 3.418,7 millones) contra mayo de 2018 y febrero del 2019 (US$ 3.537,7 millones), también hay un crecimiento del 3,5%.

“El Acuerdo Comercial con nuestro principal socio ha traído beneficios más allá de las solas exportaciones. Nos trajo estabilidad en las reglas del juego y además nos ha permitido comprar materias primas que no se producen aquí a precios más competitivos. El valor exportado ha tenido un crecimiento promedio anual de un poco más del 3%. Más empresas están exportando y seguimos trabajando con ese Gobierno para lograr obtener admisibilidad para otros productos”, destacó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.

Los principales departamentos exportadores hacia Estados Unidos son Antioquia, que participa con el 21% de las ventas no minero energéticas; Cundinamarca con el 17%; Bogotá con el 15%; Atlántico con el 8,6% y Valle del Cauca con el 6,8%.

El ministro comentó que desde 2012 y hasta 2018, Colombia recibió US$ 16.429,6 millones en inversiones provenientes de Estados Unidos. Ese capital ha aterrizado en sectores como telecomunicaciones, finanzas, turismo y minería, entre otros.

