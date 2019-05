¿Fotográfo? Huawei premia su talento

Si usted es amante de la fotografía, Huawei premiará su talento. La compañía abrió la convocatoria al concurso Huawei Next-Image 2019 que estará habilitada hasta el próximo 31 de julio.

El ganador recibirá $20,000 USD, el último teléfono inteligente Huawei P30 Pro, la oportunidad de asistir a la ceremonia de premios en Paris, una medalla y certificado de ganador.

Cabe destacar que el trabajo de los creativos será evaluado por un panel de fotógrafos, curadores y artistas visuales a nivel mundial. El concurso se divide en seis categorías: "‘#Emotion Tag’, ‘Hello, Life!’, ‘Faces’, ‘Going the Distance’, ‘Life Now’ y ‘Storyboard’, y cada una de las anteriores tiene un objetivo por ejemplo, '#emotion' busca capturar emociones instantáneas mediante la fotografía con teléfonos inteligentes; mientras que 'Going the Distance' consiste en descubrir nuevos lugares y nuevas experiencias.

Para más detalles, consulte el sitio web oficial de premios en https://gallery.consumer.huawei.com