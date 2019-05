Acusan a Leonidas Bustos de ser el “cerebro” del ‘Cartel de la Toga’

Edward Rodríguez, representante investigador del caso del ‘Cartel de la Toga’, determinó acusar formalmente al ex magistrado Leonidas Bustos por los delitosdeconcierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias después de encontrar evidencia suficiente de que recibió, al menos, $200 millones y un reloj Cartier avaluado en $50 millones.

“Practicadas más de 100 pruebas a este proceso se encontró que existen serios indicios de Bustos como el cerebro de una organización criminal encaminada a favorecer en procesos que se tramitaban en la Corte Suprema de Justicia”, dijo Rodríguez.

Asimismo, anunció la compulsa de copias para que sean investigados el ex fiscal Eduardo Montealegre, el ex vicefiscal Jorge Perdomo y el presidente de la Sala de Casación de la Corte Eyder Patiño, aunque no entregó mayores detalles sobre esta petición.

Este proceso estuvo estancado durante varios meses por las recusaciones que se presentaron en repetidas ocasiones lo que dilató el trámite normal del mismo.

Aunque Bustos, estaría intentando vender varios de sus bienes en Colombia, Edward Rodríguez aclaró que el ex magistrado no podrá hacer negocio alguno. “Tiene prohibido hacer comercialización de sus bienes inmuebles toda vez que está vinculado formalmente a un proceso”.

Se espera que en esta misma semana la Comisión de Acusación estudie el escrito de acusación y de ser aprobado pasará a la plenaria de la Cámara. Si en esa corporación prospera el escrito, pasará al Senado en donde se hará una votación más y si se aprueba se le quitará el fuero para que sea investigado por estos presuntos actos de corrupción.

