Magistrada Diana Fajardo no se reunió con el abogado de las Farc

La presidenta de la Corte Constitucional Gloria Stella Ortíz, explicó lo que sucedió con las visas de los magistrados Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo,quienes se las quitaron y fue interpretado como una presión pero ya las recuperaron. Una de las teorías que surgió es que la magistrada Fajardo se había reunido con el abogado de las Farc, pero aseguran que eso no sucedió.

“Le pregunté, le pregunté a Diana, y ella me lo dijo con la sinceridad que yo le creo y me aseguró que ella no ha hablado, no ha cruzado una sola palabra con el señor Enrique Santiago. Yo le creo”, dijo la presidenta.

Explicó que la embajada les solicitó unos documentos a los dos magistrados y que se solucionó el inconveniente.

“La embajada de Estados Unidos según lo que mis compañeros informaron en su situación personal, solicitó una documentación que ellos por conductos y vías regulares aportaron. Con esta documentación se superaron las dudas que pudiesen haberse generado”, dijo.

Sobre las reuniones que sostuvieron en la embajada, explicó que fueron rápidas y cordiales, y“no tocaron absolutamente nada que ver con nuestra función judicial”.

Así mismo se refirió a la posición del Gobierno Nacional sobre el hecho, y solo indicó que el presidente de la República, Iván Duque, como jefe de las relaciones internacionales le comunicó al embajador sobre la preocupación de mantener una injusticia imparcial y libre de presiones.

Y agregó: “No queremos asumir una posición confrontacional, no estamos en situación de ser ni amigos, ni enemigos, somos árbitros”.

