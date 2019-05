¡Qué sorpresa! Hija de Jennifer López y Marc Anthony cautivó con su canto

Emme es una de las hijas, fruto de la relación entre Jennifer López y Marc Anthony, que heredó el talento artístico de sus padres.

En uno de los videos que Jennifer compartió en su canal de Youtube, quedó en evidencia la capacidad de canto de la pequeña, quien interpretó "If I Ain't Got You" de Alicia Keys cuando estaban grabando.

En las imágenes se aprecia el asombro de los que estaban presentes, sobre todo el de su madre quien no hizo más que abrazarla y felicitarla.

Puede ver el pequeño fragmento a partir del minuto cuatro.