Paraguay anuncia lista provisional de 40 jugadores para la Copa América

El seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, anunció este lunes una lista provisional de 40 jugadores para la Copa América que se jugará en Brasil, con un delantero de 37 años que milita en Olimpia, Roque Santa Cruz, y otro de 35 que destaca en Libertad, Óscar Cardozo.

"He leído declaraciones de los dos, con mucha intención de participar, de regresar a este proceso. He tenido contactos puntales con Roque, no con Óscar, pero conozco su manera de pensar. Si bien es una lista preliminar, contamos con ellos", explicó Berizzo al ser preguntado por estos dos futbolistas.

El seleccionador descartó la edad de ambos jugadores como un inconveniente y apeló a su experiencia y a su rendimiento actual con sus respectivos equipos.

Entre los llamados también está el centrocampista Miguel Almirón, lesionado desde abril, pero que ya se encuentra "muy bien" y ha vuelto a entrar "en contacto con el balón" en su club, el Newcastle United, según dijo el entrenador.

Berizzo comenzará a entrenar con estos 40 convocados el 20 de mayo y deberá anunciar su lista final en 15 días.

En este tiempo, el técnico tratará de "encontrar una línea de juego" y de aprovechar el contacto con los jugadores, también de cara a los amistosos que tiene previstos, uno confirmado con Honduras y otro, todavía por definir, con Guatemala.

Berizzo reconoció que "no ha sido fácil encontrar rival" porque todas las selecciones se encuentran en fase de preparación, y recordó que a eso se añadió la necesidad de dar con rivales con un juego similar a las escuadras a las que se enfrentarán en la Copa América: Catar, Argentina y Colombia.

El entrenador de la Albirroja quiere llegar a las competiciones internacionales con un equipo versátil y con jugadores que ocupen todo el terreno de juego y se adapten a cualquier posición.

En el campo, Berizzo apuesta por "la línea de cuatro", aunque no descartó adoptar "una línea de tres o de cinco" si los rivales "plantean dos atacantes".

"Creo que un buen equipo debe manejar diferentes matices dentro del juego y uno es transformar el número de defensas con el que juega", afirmó.

El técnico busca que "que todo el mundo defienda y ataque" porque según explicó, "el juego moderno obliga a una gran ida y vuelta, a una gran transición en defensa y ataque".

También confía en mejorar en el juego aéreo, algo en lo que la Albirroja había decaído en los últimos partidos.

Berizzo se dirigió a los 40 convocados y les instó a estar "predispuestos" porque cualquiera de ellos puede estar en la lista definitiva.

"No puedo hoy decir quiénes son los asegurados y quiénes no, quisiera imaginar, y es un consejo que ofrezco a los 40, que todo el mundo esté alerta porque podemos llamar a todos", recalcó el técnico argentino.

El director deportivo de la Albirroja, Justo Villar, agregó que la nueva directiva está buscando "dar un salto de calidad" para "volver a andar como equipo" con la vista puesta en Brasil pero, sobre todo, en el Mundial de Catar 2022.

Lista de convocados de Paraguay:

Arqueros: Junior Fernández, Antony Silva, Alfredo Aguilar y Juan Espínola.

Defensores: Juan Escobar, Iván Piris, Jorge Moreira, Fabián Valbuena, Bruno Valdez, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Saúl Salcedo, Santiago Arzamendia e Iván Torres.

Centrocampistas: Rodrigo Rojas, Richard Sánchez, Christian Paredes, Robert Piris da Motta, Richard Ortiz, Celso Ortiz, Matías Rojas, Diego Valdez, Miguel Almirón, Óscar Romero y Alejandro Romero Gamarra.

Delanteros: Derlis González, Hernán Pérez, Héctor Villalba, Antonio Sanabria, Federico Santander, Roque Santa Cruz, Carlos González, Óscar Cardozo, Sebastián Ferreira, Cecilio Domínguez, Braian Samudio, Lorenzo Melgarejo, Ángel Romero y Juan Iturbe