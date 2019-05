LaCie Rugged USB-C, un rival duro contra el agua, el polvo y las caídas

¿El servicio de nube informática acabo con el almacenamiento en físico? En mi concepto no, y es que opciones como el LaCie Rugged USB-C de Seagate, desafía por completo el concepto de unidad de disco duro externo, llevándolo a otro nivel, por su diseño, portabilidad y facilidad de interconexión con diversos sistemas operativos.

DISEÑO Y DIMENSIONES

Nos encontramos frente un terminal con acaba fino, en metal con un tamaño final de 86 x 135 x 19 mm. Está cubierta por una funda de goma color naranja que amortigua las caídas y le da un acabo muy agrabable a la vista. De fábrica viene conectada a una entrada Thunderbolt, diseñada especialmente para dispositivos Mac de Apple con velocidades de hasta 130 MB/s

TIPOS DE ENTRADA, ¿POR QUÉ APUNTAR AL USB -C?

Es el aspecto más ganador de todos, muy superior a otras unidades de disco duro que se ofrecen en el mercado. Por una parte, cuenta con un puerto Thunderbolt, diseñado especialmente para equipos Mac. Con él la transmisión de datos es muy ágil, siendo hasta 3 veces más rápida que la conexión USB convencional.

LaCie Rugged USB-C trae, además consigo, un conector adicional USB Tipo C, y dos cables (Tipo C a USB convencional) y (Tipo C a Tipo C), permitiendo el acceso prácticamente, a cualquier dispositivo, sin importar su antigüedad.

INSTALACIÓN

LaCie Rugged USB-C es simple unidad externa a la que sólo tenemos que conectar el cable y este a su vez al computador o dispositivo (Smart tv, consola de videojuegos, etc).

Al conectarlo por primera vez tendremos que formatearlo como cualquier otra unidad de almacenamiento. Otro bombazo de LaCie, es que ofrece su propio asistente de instalación para Windows y macOS, facilitando notablemente los tiempos de uso.

VENTAJAS DE LA UNIDAD

*¡Golazo!

Mediante el puerto USB-C, la unidad recibe corriente y también transfiere datos simultáneamente. Aparte de este puerto, cuenta con un pequeño LED para saber cuándo está encendido y cuándo está operando.

*Partición

En el caso puntual de la unidad que usamos 2Tb (2000 Gb), pudimos dividirla en dos: 1TB(1000 Gb) exclusivo para MacOS y otras 1 TB(1000 Gb) para MacOs y Windows, según nuestras preferencias. Podremos manipular las dos unidades al tiempo, al momento de conectarlas a nuestro computador.

*Resistencia

El disco duro cuenta con resistencia IP54, capaz de soportar caídas de hasta 1,2 metros de altura, además del polvo y salpicaduras. Esta unidad también aguanta una cantidad considerable de presión, así que estará cubierto en cualquier aspecto.

*Protección

La unidad viene con tres años de servicio de recuperación de datos de emergencia. Si el disco deja de funcionar. También incluye seguimiento online del estado del caso 24 horas, pudiendo el equipo optar por una recuperación de los archivos en caso de perdida, durante un periodo determinado.

CONCLUSIÓN FINAL

LaCie Rugged USB-C, es una unidad fantástica, que cumple a cabalidad cada uno de los aspectos que promete. Es compacta, robusta, potente en cuanto a su velocidad de transferencia y más intuitiva a la hora de instalarla en su computador o dispositivo de interés por la inclusión de su manual al usuario. Destacan por encima de otras unidades su variedad de conexiones, diseño y resistencia a las caídas, un factor determinante a la hora de comprarla o no.

4,7 de 5.0.