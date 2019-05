Sekiro, un juego no apto para principiantes

Sekiro Shadows Die Twice es la más reciente entrega de From Software, un título desarrollado para las consolas de la nueva generación, Play Station 4 y Xbox One, y para Microsoft Windows. Sekiro es el regreso triunfal de los samurais al mundo de los videojuegos, un juego de rol, acción y aventura, y una apuesta que pone a prueba la paciencia y las habilidades de los 'gamers'.

La historia nos centra en la Japón Feudal de finales de 1500, donde nuestro protagonista, Wolf (lobo), un Shinobi, noble guerrero, hará todo lo que esté a su disposición para salvar a su amo, un niño, y en este camino, cobrar venganza sobre su principal enemigo.

Wolf perdió un brazo durante una batalla, este será uno de los condimentos especiales del título, ya que armado de su katana y de la prótesis que tendrá para reemplazar su brazo izquierdo, podrá enfrentar a los diversos jefes finales que se topará a lo largo de su recorrido.

Fiel a su estilo, From Software, creador de Demon’s Souls, Dark Souls y Bloodborne, entre otros videojuegos, nos presenta un título exigente. Las batallas serán un reto para los 'gamers' consagrados y podrían llegar a ser frustrantes por su grado de dificultada para los principiantes.

Sin embargo, como principal novedad, Lobo podrá equipar con distintos armamentos su prótesis a la hora del combate y dependiendo de sus enemigos podrá generar distintas estrategias para derrotarlos, algo que pondrá en prueba a los amantes de los videojuegos a la hora del combate.

El título se ciñe a la época y a la cultura japonesa, el audio original es lógicamente en japonés, los paisajes del país oriental adornan el trayecto, acompañado de una banda sonora acorde. Las criaturas que aparecen a lo largo de la historia también hacen parte de los mitos y leyendas locales.

Sekiro, sin duda, es un título que toca la melancolía de los 'gamers' experimentados y de los amantes de los samurais, pero que quizás pueda no ser la mejor introducción al mundo de los videojuegos para los nuevos fanáticos por su nivel de exigencia y de dificultad.