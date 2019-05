Transporte público gratuito en Estonia, el ejemplo que Europa quiere seguir

En 2008, luego de la crisis económica mundial, que afectó gravemente a Estonia, las autoridades de su capital, Tallin, pensaron en formas de aliviar las cargas económicas de sus habitantes y propusieron el transporte público gratuito para sus habitantes.

Aunque inicialmente la propuesta fue catalogada como populista, según explica la revista The Economist, poco a poco entendieron que la congestión vehicular aumentaba y las cifras de propiedad de vehículos llegaban casi al doble comparadas con la época previa a 1991 cuando era una nación soviética.

Por eso en 2013, se convirtió en la primera capital del mundo en la que sus habitantes no tienen que comprar tiquetes, el transporte es gratuito en 11 de sus 15 distritos y ofrecen buses limpios, en buen estado y cumplidos en su horario.

Las autoridades han afirmado que en lugar de colapsar, el transporte público ha mejorado. La ciudad se sostiene en ese aspecto con un mayor cobro de impuestos a la población y con los pagos de quienes no son residentes y los turistas, que sí tienen que comprar su tiquete.

En seis años el uso del transporte público ha crecido en un 10% mientras el número de carros en el centro de Tallin ha bajado en ese mismo porcentaje, lo que implica menos congestión y contaminación.

Ahora otros países como Francia, Suecia, Polonia, Italia y Alemania han mostrado interés en esa propuesta. Luxemburgo espera implementarla en 2020 y otros lugares como Inglaterra han comenzado a implementar horarios en los que ciertos grupos de la población pueden utilizar el transporte sin pagar.

Desde Tallin, sin embargo agregan que no fue solo eso lo que llevó a desestimular el uso de vehículos, pues también redujeron los carriles para carros particulares y aumentaron hasta 6 euros el cobro por hora de los parqueaderos.