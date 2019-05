Hace 38 años murió el ícono del Reggae, Bob Marley

No cabe duda, cuando se habla del reggae se entona a Bob Marley y más aún cada 11 de mayo, día en el que se conmemora su muerte.

La leyenda del reggae nació en Nine Mile, Jamaica, el 6 de febrero de 1945 y falleció a sus 36 años, un día como hoy en 1981, en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Su muerte fue a causa de un cáncer que se negó a tratar, debido a sus creencias. A Marley se le había descubierto un melanoma maligno en el dedo gordo del píe y se resistió a que se lo amputaran; dos años después, dicho cáncer había hecho metástasis hasta su cerebro, hígado y pulmones, entre otros órganos, causándole así su muerte.

Aun así, su legado continúa con vida, por lo que hoy recordamos sus 5 canciones más escuchadas en la plataforma de Spotify:

1. ‘Three Little Birds’ (1977) – +303 millones de reproducciones en Spotify

2. ‘Could You Be Loved’ (1980) - +246 millones de reproducciones en Spotify

3. ‘Is This Love’ (1978) - +225 millones de reproducciones en Spotify

4. ‘Buffalo Soldier’ (1983) - +180 millones de reproducciones en Spotify

5. ‘One Love’ (1977) - +156 millones de reproducciones en Spotify